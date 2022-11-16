Manisa'da sınavlarda dereceye yapanlar ödüllendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde eğitim hizmeti verdiği MABEM’lerde gerçekleştirdiği deneme sınavında LGS ve YKS’de ilk 3’e giren 6 öğrenciyi ödüllendirdi. Ödüllerini öğrencilere takdim eden Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, başarılarının daim olmasını diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi MABEM Eğitim Kurumları tarafından 2 Ekim 2022 tarihinde il genelinde deneme sınavı gerçekleştirildi. Liselere Giriş Sınavında (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 3’e girerek derece yapan öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Encümen Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM Müdürü Serap Gücüyen, başarılı olan öğrencilerin aileleri ve MABEM öğretmenleri katıldı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği oluşturması amacıyla hayata geçirilen ve sonrasında elde ettiği başarılı sonuçlarla tüm kamuoyunun takdirini kazanan MABEM Eğitim Kurumları’nın deneme sınavında başarılı olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan ödül töreninde konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, “2 Ekim 2022 tarihinde MABEM’lerde deneme sınavı gerçekleştirdik. Deneme sınavında ilk 3’e giren LGS ve YKS’de 6 öğrencimizi, öğretmenleri ve aileleri ile burada buluşturduk. Onlara birer hediyemiz olacak. Hepsini tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Liselere Giriş Sınavında (LGS) birinci olan Salih Kocataş, ikinci olan Zeynep Nilgün Yılmaz ve üçüncü olan Vildan Kübra Aslan ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) birinci olan Hanım Beyza Kulaksız, ikinci olan Talha Yavuz Sancak ve üçüncü olan İlker Sarı’ya ödülleri takdim edildi.