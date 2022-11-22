Manisa'da 'şiddetle mücadele' için mahalle toplantıları

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan mahalle toplantılarının ilki Polis Emeklileri Derneği’nde gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Polis Emeklileri Derneği’nde düzenlenen programla mahalle toplantılarını başlattı.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri ve kadınlar katıldı.

Mahalle toplantıları kapsamında bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kadınlara yönelik olarak düzenlenen her proje ve çalışmanın içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Mahalle toplantılarının devamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve Psikolog Merve Ateş, kadına yönelik olarak yapılan şiddet hakkında konuşma yaptılar. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri de kadına yönelik şiddetle mücadele için hazırlanan KADES uygulaması hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan mahalle toplantılarının 23 Kasım Çarşamba günü Şehzadeler ilçesi Tunca Mahallesi, 24 Kasım Perşembe günü Soma Yırca Mahallesi ve 25 Kasım Cuma günü Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi’nde devam edeceği kaydedildi.