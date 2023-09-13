Manisa'da servis araçlarına denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik zabıta ekipleri ve jandarma ekipleri işbirliğiyle servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda J plakasız taşımacılık yapan araçlar 60 gün süre ile bağlanarak, yediemin deposuna çekildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması, korsan ve güvensiz taşımacılığın önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik zabıta ekipleri ve jandarma ekipleri işbirliğiyle servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda J plakasız taşımacılık yapan araçlar 60 gün süre ile bağlanarak, yediemin deposuna çekildi. Uygulama hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanarak korsan ve güvensiz taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.