Manisa'da şehit ve gaziler öğrencilerle buluşuyor

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri ile Manisa Fatih Anadolu Lisesi konferans salonunda bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Öğrenciler ile gazilik ve şehitlik kavramları üzerine söyleyişi gerçekleştirdi.

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya yaptığı açıklamada " Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerine şehitlik ve gazilik kavramları üzerine söyleyişi gerçekleştirdik. Öğrenciler bizlere sorular sordu. Bizlerde cevap verdik. Öğrencilerimize şehitlik gazilik kavramı yanı sıra anılarımızı vatan ve bayrak sevgisini anlattık. Bizleri konuk eden Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Serdar Dinçer, okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür ederim" dedi.

Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Serdar Dinçer ise "Okulumuzda yapılan bu etkinlikle öğrencilerimiz şehitlik ve gazilik kavramı üzerine bilgi sahibi oldular. Gazilerimizin anılarını dinlediler vatanımızın ne koşulları altında kazanıldığını ilk ağızdan dinlemiş oldular öğrencilerimiz açısından çok faydalı verimli bir sohbet oldu. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız gerektiği öğrencilerimiz öğrendi. Vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğu vatanımızın çok zor şartlarda kazanıldığı bu uğurda birçok şehit verildiği gazilerimizden dinlediler" dedi.