Manisa'da şehit ailesini mutlu eden ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, 24 Ocak 1990 tarihinde şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Hüseyin Cahit Ekin’in teyzesi Ayşe Ekin’i evinde ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, 24 Ocak 1990 tarihinde önleme görevi esnasında uçağının Diyarbakır Havaalanının kuzeyine düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Hüseyin Cahit Ekin’in hayattaki tek yakını olan teyzesi Ayşe Ekin’i evinde ziyaret etti.

Ziyarette şehidin kuzeni Ülkü Kutlu da yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile şehitlerimizi anma adına yakın zamanda il genelinde mevlit okuttuklarını ve pilav hayrı gerçekleştirdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, “Vatan savunmasında şehit olan kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de ahde vefa noktasında şehitlerimizin sene-i devriyelerinde mevlit okutuyoruz. Orada bir pilav hayrı yapıyoruz. Son olarak merkezde Perşembe pazarı içerisinde düzenlediğimiz programda oğlunuz Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cahit Ekin’in ruhuna ithafen de dualar okuduk. Siz programa katılamadığınız için öncelikle sizi evinizde ziyaret edelim, istedik. Kapılarınızı bize açtığınız için teşekkür ederiz” diye konuştu. Şehidin teyzesi Ayşe Ekin ve kuzeni Ülkü Kutlu da Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ziyaretten mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür ettiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak okutulan mevlitlerin yanı sıra şehit ailelerine ev ziyaretleri de yapacaklarını belirten Aslan, içerisinde Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağının yer aldığı hediyeyi aileye takdim etti.