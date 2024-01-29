Manisa'da şehit ailesinden Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit düşen Enis Budak’ın babası İkram Budak ve ailesini konuk etti.MANİSA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023 yılı Aralık ayında, teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit olan Enis Budak babası İkram Budak ile ailesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı.

Şehit Enis Budak’ın babası İkram Budak ve Türk Milleti’ne bir kez daha başsağlığı dileyen Başkan Ergün, “Senin evladın gibi böylesine cevherlerle bu ülkeyi koruyoruz. Allah onlardan razı olsun. Peygamber efendimizin yanına komşu eylesin. Huzur içinde yaşayabiliyorsak orada görev yapan binlerce askerimizin sayesinde” ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz Ergün, Şehit Enis Budak’ın isminin ailesinin yaşadığı sokağa verilmesi nedeniyle de Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerine teşekkür etti.