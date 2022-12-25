Manisa'da şehit ailelerini duygulandıran program

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatan savunmasında şehadete erişen kahramanlarımız Şehit Jandarma Er İdris Çağır, Şehit Jandarma Er Ali Polat, Şehit Jandarma Er Mehmet Tuncay, Şehit Polis Memuru Ali Aksoy ve Şehit Jandarma Er Ali Polat’ı anmak için Akhisar’da mevlit okutarak, pilav hayrında bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Akhisar ilçesinde anma ve hayır programı düzenlendi.

Akhisar Yeni Gülruh Cami önünde düzenlenen programda 29 yıl önce şehadete erişen Şehit Jandarma Er İdris Çağır, 24 yıl önce şehadete erişen Şehit Jandarma Er Ali Polat, 23 yıl önce şehadete erişen Şehit Jandarma Er Mehmet Tuncay, 7 yıl önce şehadete erişen Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdar Denizer ve 6 yıl önce şehadete erişen Polis Memuru Ali Aksoy adına mevlit okutularak, dua edildi.

Programa şehit ailelerinin yanı sıra Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Jandarma Bölük Komutanı Ali Galip Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Müftüsü Kamil Ayvaz, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Akarsu, Akhisar Muhtarlar Dernek Başkanı İhsan Gümüş, mahalle muhtarları, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan, Akhisar Ülkü Ocakları yönetimi, kurum müdürleri katılım sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, şehit ailelerini tek tek karşıladı ve ailelere Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Anma programında duygu dolu anlar yaşandı. Şehit Jandarma Er Ali Polat ve Şehit Jandarma Er İdris Çağır, çocuklarının fotoğraflarını öperken gözyaşlarını tutamadılar. Şehit aileleri, üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen şehitlerini unutmayan ve onlar adına anma hayır etkinliği düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Programın sonunda protokol üyeleri, şehit ailelerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan içerisinde Yasin-i Şerif, tespih ve Türk Bayrağı’nın yer aldığı hediyeleri takdim etti.