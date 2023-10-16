Manisa'da 'Sarıgöl AAT'ye sıfır atık belgesi

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 57 milyon TL bedelle Sarıgöl ilçesine kazandırılan atıksu arıtma tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kaynaklarını verimli kullanarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ağustos ayında geçici kabulü yapılan Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “57 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen tesiste yıllık 1 milyon metreküp evsel nitelikli atıksu arıtımı yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün daha sağlıklı bir çevre vizyonuyla hayata geçirilen atıksu arıtma tesisi yatırımlarımızla Manisa’nın bereketli topraklarını koruyoruz. Bu tesisimiz için de sıfır atık belgesi almaya hak kazandık. Hayırlı olsun.”