Manisa'da Salihlili şehitler dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından aziz şehitlerimizin hatırasına düzenlenen mevlit programı Salihli ilçesiyle devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihlili kahraman şehitlerimiz Jandarma Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, Üsteğmen Mustafa Kemal Orhan, Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir ve Piyade Er Mehmet Günel için şehadetlerinin yıldönümü olması dolayısıyla anma programı düzenledi.

Salihli Milli Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen anma etkinliğine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, Şehit Gazi Dernekleri Başkanı Salihli Rıdvan Kerey, şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda ilk olarak aziz şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar okundu.

Daha sonra mevlit okundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile vatandaşlara pilav hayrı da gerçekleştirilen programda, Salihlili şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz saygıyla anıldı.