Manisa'da prestij caddeye prestij meydan

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen ve gece ayrı, gündüz ayrı güzelliğe kavuşan Avni Gemicioğlu Caddesi 2. etap prestij cadde düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından cadde üzerinde yer alan Barış Manço Meydanı’ndaki peyzaj çalışmaları da tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Yenilenen yüzüyle Manisalıları ağırlayan meydan, vatandaşlardan da tam not aldı.

İl genelinde prestij cadde düzenlemeleri çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde Avni Gemicioğlu Caddesi’nde başlattığı 2. etap prestij cadde düzenlemelerini de tamamladı.

Cadde içerisinde bulunan Barış Manço Meydanı’nda da, düzenlemeler kapsamında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Meydanın yenilemeleri, oturma bankları ile çöp atma kovalarının yerleştirilmesinin ardından Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından hızla başlatılan peyzaj çalışması da tamamlandı.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden Manisalılar, çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.