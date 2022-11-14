Manisa'da pedallar farkındalığa çevrildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ProsTatlı Hayat Derneği işbirliğinde başlatılan “Kansere Karşı Adım Atalım” projesinin ikinci etabı “Kansere Karşı Pedal Çevir” projesi start aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ProsTatlı Hayat Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen “Kansere Karşı Adım Atalım” projesinin ikinci etabı, “Kansere Karşı Pedal Çevir” projesi başladı.

Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan katılımcılar, Yunusemre ilçesi Atatürk Kent Parkı’na kadar pedal çevirdi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmeoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, ProsTatlı Hayat Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, Manisa Bisiklet Platformu Üyeleri ve sporcu bisikletçiler katıldı.

Atatürk Kent Parkı’nda son bulan bisiklet turunda konuşan ProsTatlı Hayat Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, söz konusu projenin üç bölümden oluştuğuna dikkati çekerek, "İkincisini bugün gerçekleştirdik. Bu da “Kansere Karşı Pedal Çevir”. İlk defa burada dile getiriyorum. Bir üçüncü bölümü de “Kansere Karşı Kulaç At” olacak. Biz Manisa Büyükşehir Belediyemize, Prostatlı Hayat Derneği olarak teşekkür ediyoruz. Bu projeleri birlikte gerçekleştiriyoruz. Bize inandıkları ve destek için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.