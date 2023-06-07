Manisa'da pedallar 'çevre'ye çevrildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, “5 Haziran Dünya Çevre Günü Şenlikleri” kapsamında bisiklet turu düzenledi.MANİSA (İGFA) - “5 Haziran Dünya Çevre Günü Şenlikleri’” kapsamında bir dizi program düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği, Pros Tatlı Hayatlar Derneği, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu’nun katılımıyla bisiklet turu düzenledi.

Turun başlangıç yeri olan Cumhuriyet Meydanı’ndan bisikletçileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe de uğurladı. “Karbonsuz Hayat Bisiklet Turu” temasıyla düzenlenen bisiklet turu Atatürk Kent Parkı’nda sona erdi.