Manisa'da 'özel çocuk anneleri' sertifikalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Yunusemre Şubesi ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü, iş birliğinde yürütülen “Özellikli Çocuk Annelerini Kızılay ile İstihdam Projesi” kapsamında, özellikli çocuk anneleri, Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki Süs Bitkileri Üretim Tesisinde bir ay boyunca seracılık ve çiçek yetiştiriciliği üzerine kurs aldılar.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Yunusemre Şubesi ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü, özel çocukların anneleri için anlamlı bir proje gerçekleştirdi.

Kızılay Yunusemre Şubesi hazırladığı “Özellikli Çocuk Annelerini Kızılay ile İstihdam Projesi’ne, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Yunusemre Şubesi ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Proje kapsamında özel çocuk anneleri, bir ay boyunca Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki Süs Bitkileri Üretim Tesisinde seracılık ve çiçek yetiştiriciliği üzerine kurs aldılar. A

ldıkları eğitimin ardından özel çocuk annelerine sertifika töreni düzenlendi. Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki Süs Bitkileri Üretim Tesisinde düzenlenen sertifika törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Kent Estetiği Dairesi Başkan Vekili Hakan Gaşi, Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Ayşen Oğuz ve Kızılay Yunusemre Şube Yönetimi katıldı.

Törende konuşan Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim, “Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğüne projemize verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Projemiz, “Özellikli Çocuk Annelerini Kızılay ile İstihdam Projesi”. Bu projemiz yurt çapında en değerli beş projeden birisi seçildi. Kızılay’ın birçok projesi bulunmaktadır. Yunusemre şubemizin yaptığı özellikli annelere Kızılay ile istihdam projesi, şuan Türkiye’nin göz bebeği bir projedir. Bu proje, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Çünkü, özellikli çocuklara sahip anneler, bizim için değerli varlıklar. Hepimizin annesi değerli ama, özellikli çocuk anneleri toplum için değerli. Allah hepsinden razı olsun. Biz de onlara meslek edindirme adına böyle bir proje gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle projeyi tamamladık. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.