Manisa'da olası taşkınlara karşı temizliklere devam

Temiz bir çevre hedefi ile il genelindeki dere temizliklerine ara vermeden devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Kulalı Mahallesindeki derede 1 kilometrelik temizlik çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevre sorunlarını gidermek, koku ve sinek oluşumunu önlemek ve yağışlarda taşkın tehdidini ortadan kaldırmak için dere temizlik çalışmalarını il genelinde hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Kulalı Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışmalarına başladı. Yürütülen çalışma ile dere tabanı ve kenarları balçıktan temizlenerek, derede biriken zararlı maddeler toplanıp ve suyun akışı sağlıklı hale getirilecek.

Kulalı Mahalle Muhtarı Mehmet Aydoğdu, “Mahallemiz içinden geçen ve daha çok tarım arazilerini olumsuz yönde etkileyen deremiz MASKİ ekiplerinin özverili çalışmaları ile temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımız artık taşkın riski ile karşı karşıya kalmayacak. Ben şahsım ve mahallelim adına mahallemize yapılan hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.