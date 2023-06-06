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Manisa'da okul koridorlarından sahneye

YAŞAM 06.06.2023, 13:44
Manisa'da okul koridorlarından sahneye

Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi öğretmenleri akademik eğitimden sonra dinlemek amacıyla Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün desteği ile kurulan öğretmenler korosu ilk konserlerini verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da kurulan öğretmen korosu ilk konserini Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Millet Çarşısı'nda verdi.

Konseri Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, İl ve İlçe Milli Eğitim  Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci  ve çok sayıda vatandaş izledi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici koronun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Mustafa Dikici  "Öğretmen arkadaşlar güzel  bir performans  sergiledi.  Bütün yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmaları icra ettiler. 1-7 haziran tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme haftasını icra ediyor. Bir yıl içerisinde kursiyerlerimizin yaptığı çalışmalar bu hafta sergileniyor. Bunu öğretmenler korosu ile zenginleştirmek çok önemliydi. Bu imkanı sağlayan Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Yunusemre Halk Eğitimi  Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ise" Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz Gül İmren öğretmenimizin koro şefi  yönetiminde çok güzel bir konser verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda çeşitli meslek dallarında da çeşitli korolarımız olacaktır" dedi.

Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu ise "Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi akademik eğitimden sonra öğretmenler dinlenmek niyetiyle koroya başladılar. Güzel bir sonuç ortaya çıktı. Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi öğretmenler olarak bugün muhteşem bir konser verdi. Hepsini tebrik ediyorum. Dinleyicilere güzel bir akşam yaşattılar. Bize de böyle güzel faaliyetler yakışır" dedi.

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