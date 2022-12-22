Manisa'da öğrencilere 'veterinerlik' mesleği tanıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Veteriner Hekim Mehmet Bayram, Şehzadeler Gazi İlkokulu tarafından düzenlenen meslek tanıtım günleri kapsamında, öğrencilerle buluştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Veteriner Hekim Mehmet Bayram, Şehzadeler Gazi İlkokulu Rehberlik Servisi’nce düzenlenen ‘Meslek Tanıtımı Rehberlik Çalışması’ etkinliği kapsamında Gazi İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin kendilerini ve meslekleri tanımalarını sağlamak, bu sayede severek yapabilecekleri bir meslek tercih etmelerine rehberlik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Veteriner Hekim Mehmet Bayram, mesleği hakkında bilgiler verdi.

Etkinlikte öğrenciler, veterinerlik mesleğiyle ilgili merak ettikleri sorulara da yanıt bulma imkanı yakaladı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlik sonunda Okul Müdürü Naci Avcı, Veteriner Hekim Mehmet Bayram’a çiçek takdim ederek, çalışmaya katkıları nedeniyle kendisine ve Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.