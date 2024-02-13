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Manisa'da öğrenciler atıksu arıtım sürecini öğreniyor

YAŞAM 13.02.2024, 16:35
Manisa'da öğrenciler atıksu arıtım sürecini öğreniyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, gelecek nesilde çevreye duyarlılık bilinci oluşturmak ve doğayı korumanın önemini vurgulamak amacıyla başlatılan proje kapsamında Manisa merkezinde eğitim gören öğrencileri Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde ağırladı. İnceleme gezisinin ardından öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin yeni eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM Kart hediye edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa’da eğitim gören öğrencilerin Atıksu Arıtma Tesislerinde suyun arıtılma süreçlerini ve sağlıklı bir şekilde doğaya deşarjını gezerek öğrenmeleri amacıyla hazırlanan proje kapsamında Manisa merkezinde eğitim gören öğrenciler Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde ağırlandı. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik’in eşlik ettiği gezide, öğrencilere atıksu arıtım süreçleri anlatıldı. Ayrıca öğrencilere atıksu arıtma tesislerinde görev yapan meslek grupları hakkında bilgi verildi.

  “BU TESİSİ GEZEN ÖĞRENCİLER SUYUN ÖNEMİNİ ANLIYOR”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sahada içme suyu, atık su anlamında birçok çalışma yapıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Manisa’nın doğasını korumak adına ne gibi hizmetler yaptığını sizlere anlatmak istiyoruz. 80 Milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizde evlerimizden gelen tüm atık suların toplandığı noktadır. Şu an bu tesisimiz yapılacak olsa, 1 Milyar TL’nin üzerinde bir maliyete yapılabilir. Bu da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu tesisin önemini bir kez daha gösteriyor. Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçemiz kalmayacak. Bu tesiste doğayı ve çevreyi nasıl korumaya çalıştığımızı gözlemleme fırsatı bulacaksınız. İdarenin çalışma alanlarında farklı meslek gruplarının görevlerine göre nasıl çalıştıklarını görme fırsatı bulacaksınız. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı mutluyuz” dedi.

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