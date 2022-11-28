Manisa'da Nail Türkel'in eserleri görücüye çıktı

Sanatçı Nail Türkel'in 'Yağlı Boya Resim ve El Sanatları Sergisi', Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda açıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu, sanatçı Nail Türkel'in 'Yağlı Boya Resim ve El Sanatları Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

Doğal taşlar, deniz kabukları ve yağlı boya resimlerin yer aldığı serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Araştırmacı-Yazar Haydar Aksakal ile öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Ustamehmetoğlu, Özcan ve sanatseverler sergiyi gezdi. Türkel, sergide yer alan eserleri hakkında bilgi verirken, Ustamehmetoğlu ve Özcan da, Türkel’i tebrik etti.

'Yağlı Boya Resim ve El Sanatları Sergisi'nin 2 Aralık Cuma gününe kadar ziyaretçiye açık kalacağı öğrenildi.