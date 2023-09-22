Manisa'da Muradiye OSB kavşağındaki trafiğe neşter

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi girişindeki kavşakta özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ortaya çıkan trafik sıkışıklığını bitirmek için harekete geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Muradiye Organize Sanayi Bölgesine girişinde, Karaali konut alanının bulunduğu ve eğitim kurumlarının yer aldığı noktada yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla, tali yol yapım çalışmasına başladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, teknik ekipler ve yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla çalışma yapılan alanda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Yunusemre ilçemizde Muradiye Mahallesi Karaali konut alanı bölgesi olarak bilinen noktadayız. Hakanlar Petrol Ofisi, Karayolları Menemen girişi, yoğun olarak Muradiye Organize Sanayi Bölgemiz, Organize Sanayi Bölgemizde çalışan vatandaşlarımızın servis alanı olarak kullandığı bir güzergahtayız. Aynı zamanda burada ciddi nüfus barındıran Karaali mahallemizin bulunduğu konut alanı mevcut. Vatandaşlarımız da giriş çıkışlarda bu bölgeyi kullanıyorlar. Yeni eğitim öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Eğitim tesislerinin de bulunduğu bir alan olmasıyla öğrenci servislerimizin de yoğun olarak kullandığı bir alan. Bu bölgede ciddi bir trafik yükü yaşanmaktaydı ve bu tonajlı araçlarımızın burayı sıklıkla kullanması nedeniyle yol platformunda ciddi bozulmalar meydana geliyordu. Bugüne kadar bakım ve onarımla bu konuyu aşmaya çalışıyorduk ama bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün bu bölgedeki sorunları bir an önce aşmamız konusundaki talimatlarıyla bölgede yapılan altyapı çalışmalarıyla kilit parke taş döşenmesi başlamıştı. Ayrıca altyapı çalışmalarının devam edeceği yerlerde de satih kaplama asfalt yapılması suretiyle bu bölgedeki ulaşım sorunlarını gidermemiz noktasında çalışmalarımız devam ediyordu. Şimdi de Hakanlar Petrol ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesine giriş yapan, Manisa Organize Sanayi Bölgemiz, Karaali bölgemiz, konut alanımız ve eğitim tesislerimize hizmet veren bu kavşak noktasında yine bizim Sanat Yapıları Şube Müdürlüğümüzce etüd projesi bizzat yapılan projemizle Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile ilgili görüşmelerimizi yaparak izin ve müsaadeleri aldık. Çalışmalarımızı başlattık. Burada yine 2 bin tonun üzerinde bir sıcak asfalt çalışması yapacağız. Dolgu ve yükseltme işlerinde 2 bin tonun üzerinde bir dolgu çalışmamız ve mekanik alt temel çalışmalarımız olacak. Çalışmalarımız hızla sürüyor. En kısa zamanda buradaki çalışmalarımızı bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız ve inşallah buradaki trafik sıkıntısını çözeceğiz” diye konuştu.