Manisa'da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtar dernekleri ve muhtarlar tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Manisa Valisi Enver Ünlü’yü ziyaretle devam eden programda, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yöneticileri de mahalle muhtarları yalnız bırakmadı.MANİSA (İGFA) - 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, muhtar dernek başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtar dernek başkanları tarafından yapılan çelenk sunumun ardından program kapsamında Manisa Valisi Enver Ünlü ziyaret edildi. Programa katılan Büyükşehir ve MASKİ heyeti, hem milleti, hem devleti temsil ederek önemli bir görevi yürüten muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutladı.