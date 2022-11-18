Manisa'da 'mor' farkındalık

“Dünya Prematüre Günü” nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Otel ve AVM binası, prematüre bebeklerin simgesi olan mor ışıkla aydınlatıldı.MANİSA (İGFA) - Prematüre doğan ve zorlu yolculuklarını başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuşan miniklerin günü olan 17 Kasım’da, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Otel ve AVM Binasını mor ışıkla aydınlattı.

Farkındalık oluşturan çalışmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sema Tanrıverdi, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Uzman Hemşire Seniha Kahraman ve Yenidoğan Ekibi de hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Katılımcılar bu çalışmanın farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtirken Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.