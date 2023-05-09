Manisa'da miting havasında karşılama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa Milletvekili Adayları Ali Uçak ve Güngör Dinçer ile birlikte alt ve üstyapı dönüşümü tamamlanan Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Hazırladıkları pankartlarla Başkan Ergün'e sevgilerini gösteren mahalleliler ‘En büyük Baskan Bizim Başkan’ diyerek yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti de ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Turgutlu programındaki duraklarından biri de belde durumundan mahalleye dönüşen Avşar mahallesi oldu. Mahalle ziyaretinde Başkan Ergün’e, Manisa Milletvekili Adayları Ali Uçak ile Güngör Dinçer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP İlçe Başkanı Halil Konuş, Turgutlu Eski Belediye Başkanı Turgay Şirin, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Turgutlu KAÇEP Başkanı Hatice Durak, Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanı Hasan Aktop ve partililer de eşlik etti.

Yapılan alt ve üstyapı yatırımı sonrasında mahallede dualar eşliğinde kurban kesildi. Mahalle sakinleri ile tek tek tokalaşan Başkan Ergün’e çocukların gösterdiği ilgi de görülmeye değerdi. Mahalle sakinlerinin ilgisi ve açtıkları pankartlar Avşar’da miting havasını yansıtan bir diğer unsurdu.

“BU HİZMETLERİ UNUTMAYACAĞIZ”

Mahalle muhtarı Yunus Gürbüz, “Mahallemiz, yapılan altyapı ve üstyapı yatırımları ile modern bir görünüme kavuştu. Bu hizmetleri unutmayacağız. Bu yatırımların mahallemize kazandırılması noktasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün başta olmak üzere, emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ergün yatırımları anlattığı konuşmasında, “Biz, ayrıca her yıl 30 tane Büyükşehir Belediyesi içerisinde hemen hemen her sene bütçe-performans noktasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Bu da yaptığımız hizmetlerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu gösteriyorbu başarısın gurumu yaşayan bir başkan olarak sizlere en iyihizmetleri ulaştırmanın gayteri içinde olduk” dedi.