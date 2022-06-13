Manisa'da miniklerin hayvan sevgisine terapi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Çağatay Uluçay İlkokulu öğrencilerini ağırladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi içerisinde hizmet veren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Çağatay Uluçay İlkokulu’nda eğitim gören yaklaşık 200 kişilik öğrenci grubunu ağırladı.

Eğitmen Serhan Karabey Doğru tarafından karşılanan öğrenciler, terapi köpeği ‘Spil’in gösterisini ilgiyle takip etti.

Hayvan bakımı ve sevgisi konularında merak ettiklerini sorma fırsatı da bulan öğrenciler, sorularının yanıtının yanı sıra eğitilen branş köpeklerinin insan hayatı ve doğaya katkılarını da öğrenmiş oldu.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.