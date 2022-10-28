Manisa'da miniklerin 29 Ekim coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Adnan Menderes ve Uncubozkoy kreşlerinde eğitim gören minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi eğitim yuvalarındaki minik öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşunun 99. Yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda Atatürk Kent Parkı, Adnan Menderes ve Uncubozköy Kreş ve Gündüz Bakımevindeki öğrenciler giydikleri Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet temalı kıyafetler, Türk Bayrağı içeren süsleme ve resimler ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Minik öğrencilerin teatral ve müzikli gösterilerine eşlik eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, “Manisa Büyükşehir Belediyemizin eğitim yuvalarındaki çocuklarımızla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadık. Milli manevi değerler ışığında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde genç nesillerin yetişmesi için eğitim kurumlarımızda bu tür önemli etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e eğitim kurumlarımıza verdiği destekler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.