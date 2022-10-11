Manisa'da miniklerden 11 Ekim'e özel etkinlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Parkı’nda, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minikleri ellerindeki boyalarla duvarları rengarenk boyadı.MANİSA (İGFA) - Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Parkı’nda bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minikleri katıldı.

Kreşte eğitim gören minikler kendilerine yönelik hazırlanan boyalar ile kendilerine ayrılan duvarları istedikleri gibi renklendirerek resimlendirdi. Başkan Danışmanı Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları Özcan ve Aslan’ın da çocuklara yardım ettiği etkinlikte minikler boyamalarını gönüllerince gerçekleştirdi.