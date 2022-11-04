Manisa'da minikler trafiği eğlenerek öğreniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliği protokolüyle çocuklara trafik eğitimini aşılamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa’ya kazandırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kapsamında eğitimler başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, eğitime başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliği protokolüyle verilen eğitimlerde, minikler trafik kurallarını eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Görevli trafik polisi, jandarma ya da trafik zabıtası tarafından teorik eğitimi alan minikler, daha sonra pratiğe geçiyor.

Trafik eğitim parkında yer alan akülü araçlarla öğrendikleri bilgileri uygulayan minikler, hem eğleniyor hem öğreniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya kazandırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda on binlerce öğrencinin eğitim aldığını, yeni eğitim döneminin de başladığını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal kültürel ve eğitim hizmetleriyle de Manisa Büyükşehir Belediyesinin her zaman vatandaşların ve çocukların yanında olduğunu söyledi.