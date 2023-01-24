Manisa'da minikler 'Don Kişot' ile eğlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sömestir tatili kapsamında başlattığı turne programı, Soma ve Kırkağaç ilçeleriyle devam etti. ‘Don Kişot’ adlı çocuk oyununu miniklerle buluşturan Şehir Tiyatrosu, çocukların eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Don Kişot’ adlı çocuk oyunu ile ilk olarak Somalı miniklerle buluştu.

Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen çocuk oyununa, Somalı minikler büyük ilgi gösterdi.

Miguel Cervantes’in eserinin tiyatroya uyarlandığı ve Bartu Kaan Şensoy’un yönettiği yaklaşık 45 dakikalık çocuk oyununda, minikler eğlenceli dakikalar yaşadı. Soma programının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun diğer durağı Kırkağaç oldu. Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Don Kişot’ oyununa Kırkağaçlı çocukların da ilgisi büyük oldu. Çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve onlara eğlenceli bir tatil dönemi yaşatmak için başlattıkları turne programının devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, turnenin 25 Ocak Çarşamba günü Sarıgöl ve Alaşehir ilçeleriyle devam edeceğini ifade etti.