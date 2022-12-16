Manisa'da minikler 'ambulans' ile tanıştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile 75. Yıl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencilerine ambulans tanıtımı yapıldıMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencilerine yönelik, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile ambulans tanıtımı yapıldı.

Tanıtım etkinliğine Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Hasan Torun, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, ÇKSM Sorumlusu Eren Çakır ve Ambulans Hemşiresi Neşe Yıldız katıldı.

Ambulansı gezen öğrencilere, ambulansın hangi durumlarda kullanıldığı, sağladığı faydalar, ambulansta kullanılan tıbbi donanımlar, hasta taşırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve sedyelerin kullanımı konusunda ambulansta görevli sağlık personelleri tarafından bilgi verildi.

Sağlık çalışanları tarafından öğrencilere ambulans çağırmak için 112’nin aranması gerektiği aktarılırken, öğrenciler hangi durumlarda ambulansa haber verebilecekleri konusunda bilgilendirildi.