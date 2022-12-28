Manisa'da 'minik tarzanlar' projesi sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Saruhanlı’ya bağlı Gümülceli Mahallesi Güres İlköğretim Okulu’nun konuğu oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin miniklere hayvan sevgisi, doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak anlayışıyla hayata geçirdiği ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Saruhanlı’ya bağlı Gümülceli Mahallesi Güres İlköğretim Okulu’nun konuğu oldu.

Etkinlikte, Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, ilk olarak doğa ve hayvan sevgisi temalı animasyon film gösterisi gerçekleştirdi.

Ardından oyunlarla doğanın ve hayvanların insan yaşamı için ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Daha sonra köpek gösterileri ile öğrenciler, hayvan sevgisini eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Etkinlik sonunda öğrencilere ‘Minik Tarzan’ belgesi takdim edildi.