Manisa'da mimarlardan Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan Manisa Kurtuluş Müzesi’nin mimarlarını ağırladı. Başkan Ergün, projenin hazırlanmasında emek ve katkı veren mimarlara, teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan Manisa Kurtuluş Müzesi’nin projesini hazırlayan mimarlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.

Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil’in de yer aldığı ziyarette, mimarlar Heval Zeliha Yüksel, Okan Bal ve Ömer Selçuk Baz, Başkan Ergün’e proje hakkında bilgi verdiler ve teşekkür ettiler.

Projeye sağladıkları katkılar nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Ergün de, anlamlı ve güzel bir projeyi Manisa’ya kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.