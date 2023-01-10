Manisa'da MHP merhum İl Başkanı için lokma hayrı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda eden MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner için MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası önünde lokma hayrı düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden MHP İl Başkanı Murat Öner için lokma hayrı yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası önünde gerçekleşen lokma hayrına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Belediye Meclis Üyeleri, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Metin Memiş ve Ergün Aksoy, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ve Emre Özünlü, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, MHP Şehzadeler İlçe Başkan Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Şehzadeler Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Tolgahan Tanrısevsin ve merhum Murat Öner’in çok sayıda seveni katıldı.

Düzenlenen lokma hayrında merhum Öner’in ruhuna ithafen dualar edildi.