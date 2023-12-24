Son Dakika

Manisa'da mezarlıklara iyileştirme

YAŞAM 24.12.2023, 17:24
Manisa'da mezarlıklara iyileştirme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Kula ilçesinde Gökçeören, Emre, Ayvatlar ve Saraçlar mahallelerinin mezarlıklarında incelemelerde bulundu. İra, il genelindeki mezarlıkların şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.MANİSA (İGFA) -  Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki mezarlıkların bakım onarımlarını titizlikle sürdürüyor.

Bu kapsamda mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar şekilleniyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra da Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürü Gözde Kuzu Koç ile birlikte Kula ilçesinde bir inceleme programı gerçekleştirdi. İlk olarak Gasilhane Hizmet Binası’nı ziyaret eden İra, personelle bir araya geldi ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ardından Gökçeören, Emre, Ayvatlar ve Saraçlar Mahalle mezarlıklarında saha kontrolü yapan İra, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda, ebediyete irtihal eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarımızın, daha düzenli ve tertipli bir ortam bulmaları için gerekli olan çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Kula ilçemizde mahalle muhtarlarımızın talepleri vardı. Bu talepleri değerlendirmek amacıyla Gökçeören, Emre, Ayvatlar ve Saraçlar Mahalle mezarlıklarında incelemelerde bulunduk. Mahalle muhtarlarımız da bu incelemelerde bizlere eşlik ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Plan ve program doğrultusunda ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. A.Demirspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Rizespor 16 25
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Başakşehir 17 19
14. Gaziantep FK 17 19
15. Konyaspor 17 18
16. Karagümrük 17 17
17. Alanyaspor 16 17
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Gençlerbirliği 17 27
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Ümraniye 17 20
11. Erzurumspor 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Adanaspor 17 19
14. Manisa FK 16 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Şanlıurfaspor 16 15
18. Giresunspor 17 10
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 18 23
11. Bournemouth 17 22
12. Fulham 18 21
13. Wolves 18 20
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5