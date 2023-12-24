Manisa'da mezarlıklara iyileştirme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Kula ilçesinde Gökçeören, Emre, Ayvatlar ve Saraçlar mahallelerinin mezarlıklarında incelemelerde bulundu. İra, il genelindeki mezarlıkların şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki mezarlıkların bakım onarımlarını titizlikle sürdürüyor.

Bu kapsamda mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar şekilleniyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra da Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürü Gözde Kuzu Koç ile birlikte Kula ilçesinde bir inceleme programı gerçekleştirdi. İlk olarak Gasilhane Hizmet Binası’nı ziyaret eden İra, personelle bir araya geldi ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ardından Gökçeören, Emre, Ayvatlar ve Saraçlar Mahalle mezarlıklarında saha kontrolü yapan İra, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda, ebediyete irtihal eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarımızın, daha düzenli ve tertipli bir ortam bulmaları için gerekli olan çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Kula ilçemizde mahalle muhtarlarımızın talepleri vardı. Bu talepleri değerlendirmek amacıyla Gökçeören, Emre, Ayvatlar ve Saraçlar Mahalle mezarlıklarında incelemelerde bulunduk. Mahalle muhtarlarımız da bu incelemelerde bizlere eşlik ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Plan ve program doğrultusunda ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.