Manisa'da mezarlık sorumlularıyla bayram öncesi istişare

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, il genelindeki Büyükşehir Belediyesi mezarlık sorumluları ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirilen mezarlıklarda, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar hız kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş de, il genelinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi mezarlık sorumluları ile bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra da yer aldı. Mezarlıkların manevi duygularımıza yakışır temizlikte olmasını önemsediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş,” Bu doğrultuda ekiplerimiz il genelindeki tüm mezarlıklarda rutin olarak temizlik ve bakım çalışması yapıyor.

Mezarlık içerisindeki temizliği sağlıyor, zararlı otlardan arındırıyor. Ekiplerin titiz çalışmalarıyla, yaklaşan Kurban Bayramında da vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde mezarlık ziyareti yapabilmelerini amaçlıyoruz” dedi.