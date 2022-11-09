Manisa'da mezarlar kolay bulunacak

Vatandaş odaklı belediyecilik hizmetlerinde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Manisalı vatandaşlar, yenilenen mezarlık bilgi sistemi ile harita üzerinden mezarın yerini bulabiliyor, mevtaya ait kayıtlardaki tüm bilgileri görüntüleyebiliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların vefat eden yakınlarının yerlerini mezarlıklarda rahat bulabilmesi için yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

Mezarlık bilgi sistemini yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, özel bir çalışma yürüterek mezarları tek tek fotoğrafladı. Ardından, konum ve koordinat ölçümleri yapılarak bilgi sistemine aktarıldı.

Yürütülen çalışma ile ilgili detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Mezarlıklar Dairesi olarak bizim vatandaşlarımızdan en fazla aldıkları talebin 'Mezarlığa geldim, yakınımın mezarını bulamıyorum' şeklinde olduğunu belirterek, bu konuda vatandaşlara daha hızlı nasıl hizmet verebiliriz diye düşündüklerinde belediyenin internet sitesinde yer alan Mezarlık Bilgi Sisteminde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

"Bu sayfada, vatandaşlarımız yakınlarının isim ve soy isimlerini girdiklerinde yakınlarının mezarlarına kadar yol tarifi alabilecekler" diyen Abalı, "Mezar başına ulaştıktan sonra da sesli olarak Yasin veya Fatiha okutabilecekler. Bu hizmete vatandaşlarımız mezarlık içerisinde çeşitli noktalara konumlandırdığımız tabelalar üzerindeki QR kodu okutarak ulaşabiliyor. Vatandaşlarımızın bu şekilde mezarlıkları daha kolay bulabileceklerini düşünüyorum. Şehir dışında olan, tayin ve çeşitli nedenlerle şehir dışına giden yıllar sonra Manisa’ya gelen vatandaşlarımız mezarlıklara geldiğinde yakınlarının mezarlarını bu uygulama ile kolay bir şekilde bulabilecek” diye konuştu.

Manisa'da Kırtık ve Çatal Mezarlığı’nın bir bölümünde uygulamaya geçen çalışmanın, il genelindeki tüm mezarlıklarda hayata geçmesi için çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.