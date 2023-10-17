Manisa'da Mevlevihane ile Ağlayan Kaya arasını yeniliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ağlayan Kaya ile Mevlevihane arasındaki 2 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Beton hendek, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan güzergahın sıcak asfaltla yenileneceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı’na giden Manisalıların yoğun olarak kullandığı Ağlayan Kaya ile Mevlevihane arasındaki yolda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, Daire Başkanı Fırat Özcan, Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz ve Dere Mahallesi Muhtarı Gökhan Uluğtekin ile birlikte inceledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında Ağlayan Kaya ile Mevlevihane arasındaki yolda, beton hendek, kaldırım ve aydınlatma direklerinin montajı tamamlandı. Mevcut asfaltın freze ile kazınmasının ardından yaklaşık 2 kilometrelik yol, sıcak asfaltla yenilenecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, bölgede yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi.