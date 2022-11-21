Manisa'da merhum MHP İl Başkanı'na pilav hayrı
Manisa'da MHP İl Başkanı merhum Murat Öner için pilav hayrı düzenlendi. Alaybey'de gerçekleştirilen hayırda merhum Öner'in ruhuna ithafen dualar edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da önceki akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden MHP İl Başkanı Murat Öner için pilav hayrı düzenlendi.
Alaybey'de gerçekleştirilen pilav hayrına, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, MHP İlçe Başkanları ile merhum Murat Öner'in yakınları katıldı.
Pilav hayrında merhum İl Başkanı Murat Öner'in ruhuna ithafen dualar edildi.
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