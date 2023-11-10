Manisa'da MASKİ Şehzadeler'i de 'Pratik'leştirdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar mahallesine ‘MASKİ Pratik’ cihazının montajını gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ’MASKİ Pratik’ cihazlarına vatandaşların daha kolay ulaşabilmesini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar mahallesine MASKİ Pratik montajı yapıldı.

Cihaz sayesinde mahalle sakinleri 7/24 avans yükleme, geçmiş dönem borçlarının ödenmesi ve ‘online.manisasu.gov.tr’ adresine girerek ödeme imkanına sahip oldu. Mahalle muhtarı Osman Erten mahalleye kazandırılan bu hizmet ile vatandaşların işlerinin kolaylaşacağını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.