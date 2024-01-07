Manisa'da MASKİ ekipleri fırtına ve yağışta sahadaydı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının yapılmasının ardından tüm ekipleri ile sahada çalışmalarını sürdürdü. Büyükşehir'e bağlı ekipler, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı teyakkuz halinde iken, MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de ızgara ve rögarlarda biriken malzemeleri temizledi.MANİSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısının yapılmasının ardından gece saatlerinden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi, il genelinde olumsuz bir durum yaşanmaması adına tüm ekipleri ile sahada yerini aldı.

MASKİ tarafından düzenli olarak temizlenen yağmursuyu ızgaralarına fırtına ve yağışla gelen malzemeler ekiplerin özverili çalışmalarıyla temizlendi. Muhtelif noktalarda oluşan su birikintilerine anında müdahale edildi. Şiddetli yağış boyunca yoğun mesai harcayan Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, 17 ilçede tüm personeli ile sahada olacak.

Manisa’da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına dolayısıyla gece saatlerinden itibaren sahada olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ağaç devrilmeleri ve çatı uçmalarına karşı teyakkuzdaydı. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Fırtına ve yağış uyarısının ardından tüm ekiplerimizle gece boyunca teyakkuz halindeydik. Şiddetli rüzgar dolayısıyla çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarımıza gece saatlerinde başladık. Fırtına ve yağış boyunca ekiplerimizle birlikte sahada vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” dedi.

“UYARI VERİLMESİYLE TÜM EKİPLERİMİZ 24 SAAT SAHADAKİ YERİNİ ALDI”

Manisa il genelinde tüm ekipleri ile sahada olduklarını ifade eden Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü,” İl genelinde rutin olarak ızgara, rögar ve dere temizliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Fakat fırtına ve yağışla birlikte gelecek malzemelerin ızgaraları tıkamaması ve taşkınlara sebebiyet vermemesi için tüm ekiplerimizle gece boyunca da temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarda da ekiplerimiz muhtelif su birikintilerine anında müdahale etti. Fırtına ve yağış boyunca gece gündüz demeden ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Ayrıca 185 Çözüm Merkezi de vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için her zamanki gibi hazır durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün koordinasyonunda vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.