Manisa'da MASKİ'den yağmur suyu ızgaraları temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde ani yağışlarda, atılan çöpler yüzünden tıkanan ve su taşkınlarına sebep olan kanalizasyon hatları ve yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda taşkınlara karşı önlem alarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına il genelinde kanalizasyon hatları ve yağmur suyu ızgaralarının temizliğine devam ediyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde sokak sokak temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve yabancı maddelerden oluşan tıkanıklıklar temizlenerek su birikintilerine karşı önlem alınıyor.

Manisa Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Halil Kırlı, “Yağmur suları ve pis su drenajlarında zaman zaman sorunlar ortaya çıkıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü sokak sokak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. İnşallah sorun çözüme kavuşacak. Emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.