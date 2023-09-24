Manisa'da maneviyat yüklü etkinlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Türk Tasavvuf Musikisi ve Mevlidhanlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘Şehzadeler Şehri Manisa 24. Geleneksel Hafızlar, Mevlidhanlar Kültür ve Sanat Şöleni’, Ortaköy Sosyal Tesisleri’nde geniş katılımla gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA)- Türkiye’nin çeşitli illerinden önemli hafız, mevlidhan ve bestekarların katılımıyla gerçekleştirilen ‘Şehzadeler Şehri Manisa 24. Geleneksel Hafızlar, Mevlidhanlar Kültür ve Sanat Şöleni’, Yunusemre ilçesi Ortaköy Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Türk Tasavvuf Musikisi ve Mevlidhanlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen organizasyona Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Nursel Ustamehmetoğlu ve Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcıları Ergün Aksoy ve Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KUR’AN TİLAVETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan organizasyonun açılış konuşmasını yapan Manisa Türk Tasavvuf Musikisi ve Mevlidhanlar Derneği Başkanı Ali Gülfidan, ‘Şehzadeler Şehri Manisa 24. Geleneksel Hafızlar, Mevlidhanlar Kültür ve Sanat Şöleni’ne destekleri nedeniyle başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, Yunusemre ve Şehzadeler belediye başkanları ve çalışanlarına teşekkür etti. Konuşmanın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Katılımcıların ilgiyle kulak verdiği Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

İlk olarak söz alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kur’an-ı Kerim sevdalılarına hizmet etmekten ve organizasyona katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Çelik’in ardından kürsüye davet edilen MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, bundan sonraki etkinliklerde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kürsüye davet edildi.

Başkan Ergün, “Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 24’üncüsünü düzenlediğimiz Hafızlar Mevlidhanlar Kültür ve Sanat Şöleni vesilesiyle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Büyükşehir Belediyemiz, Yunusemre Belediyemiz, Şehzadeler Belediyemiz ve Manisa Mevlidhanlar Derneği’nin işbirliğinde düzenlediğimiz programın organizasyonunda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli hafız, mevlidhan ve bestekarları şehrimizde ağırlamaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

Şehzadeler Şehri Manisa 24. Geleneksel Hafızlar, Mevlidhanlar Kültür ve Sanat Şöleni’nin öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci bölümü ilahiler, dualar, ayetler, kasideler ve ezanların okunmasıyla devam etti. Ünlü hafızların sahneye çıktığı etkinlikte, okunan ilahi ve dualar katılımcıları adeta mest etti. Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Amir Ateş şefliğinde ilahilerin seslendirildiği etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sema Ekibi de sema gösterisi gerçekleştirdi. Geleneksel Hafızlar Mevlidhanlar Kültür ve Sanat Şöleni, şenliğe katılan ünlü hafızların ezan okumasıyla sona erdi.