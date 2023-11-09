Manisa'da lise öğrencilerinden muhteşem program

Mania'da Fatih Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamak ve Atatürk’ü vefatının 85.yılında anmak amacıyla hazırladıkları ”Cumhuriyet yolunda Atatürk” adlı program Yunusemre Millet Çarşısı Konferans salonunda izleyicilere sunulduMANİSA (İGFA) - Manisa'da Fatih Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Cumhuriyet yolunda Atatürk" adlı programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, il ve ilçe şube müdürleri,sendika temsilcileri, okul müdürler, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program Orkestra , anlatıcılar ve halk oyunları olmak üzere 44 öğrencinin hazırladığı program izleyenler tarafından büyük bir beğeni topladı.

Fatih Anadolu Lisesi okul müdürü Serdar Dinçer "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ ü saygı sevgi ve minnetle anıyoruz Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşku ve gururla kutluyoruz bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimi ve öğretmenlerimi kutluyorum" dedi.

Yunusemre ilçe milli eğitim müdürü Yıldıray Demirtaş "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum.Bu öğrencilerimiz ülkemizin yarınlarında söz sahibi olacaklar. Geçmişini bilerek geleceğe yürüyen bu gençlerle gurur duyuyoruz .Çok güzel ve özenle hazırlanılmış bir program izledik.Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Davetliler ile programı izlemekten memnun olduklarını ifade ettiler ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.