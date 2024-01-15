Manisa'da Kuşlubahçe’ye prestij cadde müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki prestij cadde projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu altyapı çalışmaları gerçekleştirilen Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi’ne de prestij cadde müjdesi verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP İl Başkan Yardımcısı Bahadır Vardar, Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar ve teknik ekiplerle birlikte Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar’a MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu altyapı çalışmaları gerçekleştirilen Okul Caddesi’nin prestij cadde olarak yenileneceğini müjdeledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde, ışıl ışıl yaşayan prestij caddeleri Manisa’ya kazandırmaya devam ediyoruz. Şehzadeler ilçemiz, Kuşlubahçe Mahallemiz Okul Caddemize de prestij cadde müjdemizi bugün verdik. Kısa bir zaman önce burada MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu altyapı çalışmaları başlatılmıştı. İçme suyu çalışmaları devam ederken bir yandan da üstyapı çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Bugün tespitlerimizi yaptık, en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatacağız. Burada öncelikle kaldırımlarda çalışmalarımız olacak. Doğaltaş, traverten ve bazalt kullanacağız. Aynı zamanda aydınlatma çalışmalarını yapacağız. Ardından da Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından da yapılacak asfalt çalışmaları ile bir prestij caddeyi de Kuşlubahçe’ye kazandıracağız. Manisalılar için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.