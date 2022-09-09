Manisa'da kurtuluşa İbrahim Tatlıses'li kutlama

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı Fener Alayı ve İbrahim Tatlıses konseri ile taçlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı Manisa'da coşkuyla kutlandı.

Gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle yaşanan kurtuluş coşkusu Fener Alayı ve İbrahim Tatlıses konseri ile doruk noktasına ulaştı.

Sultan Cami önünden başlayan Fener Alayı'na Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutan Vekili Enver Sungur, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Şehzadeler Belediyesi Mehteri eşliğinde ellerindeki meşalelerle yürüyüşe geçen Manisalılar, kortej boyunca çalan marşlara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Yürüyüşte yer almayan ancak kaldırımlarda korteji izleyen Manisalılar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıca korteji balkonlardan takip eden vatandaşlar da, yürüyüşe alkışlarla destek verdi.

Kurtuluş Konseri kapsamında arabesk müziğin güçlü sesi İbrahim Tatlıses Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı.

Manisalılara sevgilerini ilettiğini belirten İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazası nedeniyle izleyicilere karşı ayaklarını uzatmak zorunda kalması nedeniyle de özür diledi. Tatlıses, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum Cengiz Bey'e. Allah ondan razı olsun. 13 senedir sizlere hizmet ediyormuş. İnşallah bir 13 sene daha verir" ifadelerini kullandı.