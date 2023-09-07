Manisa'da kurtuluş coşkusu erken başladı

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek olan kutlamalar öncesi Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezini Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile donattı.MANİSA (İGFA) - Her milli bayramda olduğu gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek olan kutlamalar öncesi, şehrin işlek noktalarını Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donattı. Bağımsızlığımızın sembolü Türk Bayrağının renkleri ve Atatürk posterleri ile süslenen sokaklar Manisalılara kurtuluşun coşkusunu yaşatmaya başladı. Bunun yanı sıra, kent merkezindeki esnaflara da Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Türk bayrağı dağıtıldı.