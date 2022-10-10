Manisa'da KPSS adayları sınav merkezlerine güvenle ulaştırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 9 Ekim Pazar günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da gerçekleştirilen ve binlerce adayın katılım sağladığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans oturumunda ulaşım mesaisini başarıyla tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 9 Ekim Pazar günü il merkezinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 14 bin 500 adayın katıldığı KPSS Önlisans sınavında yoğun bir mesai harcadı.

Otobüs duraklarını kontrol eden zabıta ekipleri, geç kalma durumunda olan adayları sınav yerlerine ulaştırdı.

Ulaşım yönünden herhangi bir sıkıntı olmadan sınav tamamlanırken, zabıta ekiplerince sınav merkezlerine giden adaylar Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.