Manisa'da 'Koray Avcı' rüzgarı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Konserleri' kapsamında ünlü sanatçı Koray Avcı, Cumhuriyet Meydanında sahne aldı. Meydanı dolduran binlerce Manisalıyla birlikte şarkılarını söyleyen Avcı, başarılı performansıyla Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümüne özel olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurtuluş Konserleri’ etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı, bu kez başarılı sanatçı Koray Avcı’yı ağırladı.

Konseri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, 1. Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları da takip etti.

Başarılı sanatçıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına çiçek ve mesir macunu takdim eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, “Manisa kadim bir şehir. Kültürlerin buluştuğu hoşgörülü bir şehir. Bu şehirde hemşeri olmak bana onur veriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Manisalılar adına hoş geldiniz çiçeği takdim ediyorum” dedi.

“Adaletin Bu Mu Dünya?” şarkısıyla sahneye çıkış yapan Avcı, birbirinden güzel eserleri Manisalılar için seslendirdi. Avcı’nın şarkılarına Manisalılar da hep bir ağızdan eşlik ederken bir yandan da o güzel anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.