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Manisa'da kırsala ve kadın üreticilere destek sürüyor

YAŞAM 18.10.2022, 09:16
Manisa'da kırsala ve kadın üreticilere destek sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin devam ettiğini belirterek, başta kadın üreticiler olmak üzere pekmez yapımında üreticinin işini kolaylaştıracak üzüm sıkma makinesi desteği sağladıklarını söyledi.MANİSA (İGFA) -  Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya yönelik destekler sürüyor.

Belediye Başkanı Cengiz Ergün, destekler kapsamında Gördes'teki kadın çiftçilerimizin kullanımına sunulmak üzere Kırsal Hizmetler Dairemiz tarafından alımı yapılan 2 adet üzüm sıkma makinesinin teslimini yaptıklarını belirterek, Yunusemre'de Türkmen ve Ortaköy mahallelerindeki kadın çiftçilerimize makinelerini vereceklerini söyledi.

Başkan Ergün, kadın çiftçilerin pekmez yapımı noktasında artık işleri daha da kolaylaşacağını kaydetti.

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