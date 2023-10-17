Manisa'da kırsal kalkınma destekleri 150 Milyon TL’ye ulaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 122 milyon TL bütçe ayırdıkları tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklemelerin yaptıkları ilave projelerle 150 milyon TL’ye ulaştığını söyledi.MANİSA (İGFA) - Ekim Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Cengiz Ergün, geçen hafta itibariyle 20 dekar ve altı üretim yapan 7 bin 500 zeytin üreticisinin hasat sırasında ve sonrasında kullanması amacıyla kişi başı 4 adet zeytin toplama örtülerinin dağıtımına başladıklarını söyledi.

Bu hafta da devam edecek olan desteği Cuma günü itibariyle tamamlayacaklarını belirten Ergün, "Bildiğiniz üzere sene başında, kırsal kalkınmaya 122 milyon liralık bir bütçe açıklamıştık. Yaptığımız ilave projelerle bu 150 milyon liraya ulaştı. 38 farklı proje ile üreticimizin yanında ve destekçisi olmaya devam ediyoruz. Ürünleri bol, kazançları bereketli olsun” dedi.

İl genelinde çok sayıda çalışmayla Manisalıların yanında olduklarını ifade eden Başkan Ergün, “Yaptığımız çalışmaların kısa bir özetini geçtiğimiz hafta Salı günü gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızda sizlerle paylaşmıştım. Yaptığımız tüm hizmetlerin Manisalı hemşehrilerimize fayda sağlamasının çabasındayız. Rabbim bu güzel hizmet yolunda hepimize güç kuvvet versin” diye konuştu.