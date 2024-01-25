Manisa'da Kıranşeyh’in içme suyu arıtma tesisi sorunsuz çalışıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Kıranşeyh Mahallesine içme suyu ulaştıran arıtma tesisinde oluşabilecek arıza sonucu su kesintisi meydana gelmemesi amacıyla donanımsal kontrol çalışması yaparak, kimyasal ölçümlerini gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - İçme suyunu kaynağından alıp, arıttıktan sonra şehir şebekesine verildiği son noktaya kadar kontrol altında tutan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, olası kesintilere mahal vermemek için yoğun mesai yapıyor. MASKİ ekipleri, rutin kontroller gerçekleştirdiği arıtma tesislerinde yaşanabilecek su sorunlarına izin vermiyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesine bağlı Kıranşeyh Mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisinde genel bakım çalışması yaptı. Herhangi bir sorun ve arıza oluşmaması amacıyla donanımsal kontrolleri yapılan tesisin kimyasal ölçümleri de yapıldı.