Manisa'da Keskin ailesinin talebine duyarsız kalınmadı

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi’nde ikamet eden Naciye Keskin isimli vatandaş, Manisa Büyükşehir Belediyesinden rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda tekerlekli sandalye, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz tarafından aileye teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sorunlarının giderilmesi ve mağduriyet yaşamamaları için büyük gayret sarf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini de hassasiyetle sürdürüyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşın talebine duyarsız kalmadı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi’nde ikamet eden Naciye Keskin, Manisa Büyükşehir Belediyesinden yaşadığı rahatsızlığa bağlı yürümekte zorluk yaşaması nedeniyle tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Naciye Keskin’in eşi Mustafa Keskin’e tekerlekli sandalye, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz tarafından teslim edildi.

Keskin ailesi, taleplerini geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.